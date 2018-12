//INFINITI, UNA CROSSOVER ELETTRICA A DETROIT

Infiniti presenterà una concept car elettrica con architettura crossover al Salone di Detroit. L’avvento delle piattaforme elettrificate permette un nuovo approccio al design di suv e sedan, sia per gli esterni che per gli interni: le nuove proporzioni esterne donano più spazio interno. «La concept car che mostreremo a Detroit è l’inizio di una nuova era per il nostro brand, un esempio di dove vogliamo andare. L’elettrificazione e altre nuove tecnologie ci hanno dato l’opportunità di evolvere la nostra filosofia di design e le forme delle vetture», ha dichiarato Karim Habib, Executive Design Director di Infiniti”.

«Trent’anni fa ho assistito alla nascita del marchio Infiniti da spettatore e ora sono orgoglioso di far parte del team che disegna queste auto di lusso iconiche», ha dichiarato Alfonso Albaisa, Vicepresidente Senio Global Design di Nissan Motor Company.