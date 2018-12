//L’IMPORTANZA DEL DESIGN PER CNH INDUSTRIAL

In occasione del Tech Day organizzato a fine novembre da CNH Industrial per mostrare lo stato dell’arte del gruppo sia nel settore dei mezzi industriali sia in quello delle macchine agricole abbiamo incontrato David Wilkie, a capo del centro stile. A Wilkie, con un passato in Ford prima e in Psa e Bertone poi, abbiamo chiesto che ruolo ha il design in un campo come quello dei mezzi da lavoro e che differenze ci sono con l’automotive.