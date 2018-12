//SEAT TARRACO, ECCELLENZA SPAGNOLA

Solo accedendo all’abitacolo, però, si percepisce appieno il potenziale qualitativo che Seat è in grado di esprimere. Colpisce la grande precisione di disegno e assemblaggio, perfino in dettagli come la cornice del display centrale, mentre le modanature sulla plancia indulgono in un gradevole effetto legno di noce sulla ricercata versione XCellence e in una texture metallica e tridimensionale per la più accessibile Style. Indovinate le sellerie, giocate sui toni del marrone e sulla combinazione di tessuti diversi, fra cui l’Alcantara, per trasmettere una certa sensazione di calore: «Abbiamo curato i materiali con la massima attenzione – conferma Rodrigo Vázquez, interior designer – con l’obiettivo di ricreare la piacevolezza di un’atmosfera quasi domestica». Chissà che non si tratti del modo giusto per sedurre nuovi clienti abituati alle raffinatezze da tedesche. Non a caso, la Tarraco si produce a Wolfsburg…