//LE FINALISTE DEL COTY 2019 | CITROËN C5 AIRCROSS

Dotato di una personalità forte, la nuova C5 Aircross si distingue per lo stile unico, energico e protettivo. Lunga 4,50 m, robusta e dalle linee muscolose, si nota per i volumi fluidi impreziositi da elementi stilistici forti come gli Airbump, le ruote di grandi dimensioni, la distanza dal suolo di 230 mm e le barre al tetto specifiche.