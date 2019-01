//GFG STYLE KANGAROO, HYPER SUV ELETTRICO

Si chiama Kangaroo ed è la concept car che Giorgetto e Fabrizio Giugiaro presenteranno al Salone di Ginevra. L’hyper suv elettrica, così come la definiscono, ha due posti, 4 ruote motrici e sterzanti ed è in grado di raggiungere i 100 km/h in 3,5 secondi e una velocità massima di 250 km/h. La vettura può essere guidata su ogni tipo di terreno. Il corpo vettura è in fibra di carbonio con telaio in alluminio e la piattaforma elettrica è stata sviluppata in collaborazione con CH Auto.

«Al momento – afferma Fabrizio Giugiaro, che ne ha curato lo styling insieme al papà Giorgetto- stiamo solo rivelando gli occhi di questo straordinario concept che, come nella nostra tradizione, verrà svelato a Ginevra e dopo l’evento potrà essere guidato su qualsiasi terreno».