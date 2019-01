//INFINITI QX INSPIRATION, NUOVO LINGUAGGIO STILISTICO

Gli interni della concept car rivelano tutto il potenziale delle nuove piattaforme di design destinate ai veicoli elettrici. Il pannello è dominato da un ampio monitor che scorre da un montante all’altro, rifinito in vetro polarizzato con finitura dorata. Lo sterzo rettangolare, rivestito in morbida pelle bianca e marrone è anch’esso dotato di monitor dedicato. Il tunnel della trasmissione lascia spazio ad archi sinuosi, rivestiti in pelle marrone, che si innalzano dal pavimento sottostante il pannello per fondersi con la console centrale in marmo che si estende fino ai sedili posteriori. L’estremità superiore del veicolo è sostituita da una struttura unica in doghe di legno ispirata dall’architettura giapponese. Illuminando piacevolmente gli occupanti con luce indiretta, la struttura in legno di cedro, o “sugi”, proietta ombre all’interno dell’abitacolo quando il veicolo è in movimento. Ruotando verso l’esterno, le doghe in legno lasciano intravedere il bianco delle superfici esterne.