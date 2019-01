//LAMBORGHINI HURACAN EVO, POTENZA E DINAMISMO

Ma è il profilo posteriore quello che evoca più esplicitamente tutta la potenza e il dinamismo di questa vettura. Riprendendo le linee posteriori ampie, aperte e al contempo essenziali della sua omologa da corsa, spiccano in posizione rialzata sul paraurti i doppi terminali del nuovo impianto di scarico sportivo. Nell’estremità superiore della coda è integrato uno spoiler per la gestione ottimizzata nel convogliamento del flusso d’aria, che sottolinea con chiarezza tutte le capacità aerodinamiche della vettura. Anche il sottoscocca della Huracán EVO è stato progettato per massimizzarne l’efficienza aerodinamica: le nuove linee della vettura garantiscono una deportanza e un’efficienza aerodinamica di oltre cinque volte superiori rispetto a quelle della Huracán di prima generazione. La vettura monta un motore V10 da 5,2 litri in grado di sviluppare una potenza di 640 cavalli.