//PININFARINA E KARMA, INSIEME PER IL DESIGN

Karma Automotive, società con sede nel sud della California, e Pininfarina hanno stretto una partnership. L’annuncio è stato dato dall’amministratore delegato di Karma, Dr. Lance Zhou, durante la sessione inaugurale dell’Automotive News World Congress. La collaborazione unirà l’impegno dei due partner nel design automobilistico e va ad aggiungersi alla crescente lista di partner commerciali strategici di Karma che svolgeranno un ruolo importante nel business plan “Value-Forward” messo in atto da Zhou per accelerare la tecnologia del futuro e lo sviluppo prodotto.

«Karma è unita nello spirito a Pininfarina attraverso il comune impegno per un design eccellente e siamo entusiasti della reazione che prevediamo possa generare il risultato finale della nostra partnership», ha affermato Zhou. «L’accordo con Karma – ha affermato l’AD di Pininfarina Silvio Pietro Angori – rappresenta un altro passo importante nella strategia di crescita di Pininfarina nel mercato nordamericano, in seguito all’apertura del nostro nuovo centro di design a Los Angeles. Siamo felici di supportare Karma con la nostra esperienza nel design, nella creazione di veicoli di lusso personalizzati e nel lifestyle di marchi premium», ha concluso Silvio Pietro Angori, amministratore delegato di Pininfarina. I primi risultati della nuova partnership sono attesi per il secondo trimestre 2019.