//BESTE SVILUPPA L’APP CATTURA COLORE

Catturare il colore e riprodurlo in maniera esatta, senza errori e senza sprechi, grazie ad un dispositivo innovativo realizzato da Beste, azienda tessile con sede a Prato, collegato ad una app gestibile dal cliente: si chiama Bestone ed è un prodotto altamente innovativo, che, in pieno spirito di Industria 4.0, utilizza l’innovazione digitale per automatizzare il processo di produzione. Grazie a un piccolo dispositivo cilindrico, dotato di occhio elettronico e collegato a una app, il cliente può catturare il colore, codificarlo con un algoritmo messo a punto dopo 3 anni di ricerche e inviarlo direttamente ai laboratori dello stabilimento Beste per riprodurre il colore selezionato.

Si tratta di uno strumento rivoluzionario per il settore e non solo, che può essere applicato in campi diversi tra cui l’automotive. L’azienda lo ha sviluppato e brevettato internamente con risorse dedicate. Beste ha scelto l’edizione di febbraio di Milano Unica (5-7 febbraio 2019) per presentare in anteprima mondiale il prodotto, che sarà disponibile per i propri clienti in fiera.