//BMW SERIE 3, STILE E SPORTIVITA’

Nonostante sia cresciuta in lunghezza (+7,6 cm) e larghezza (+1,6 cm), a un primo sguardo la nuova Serie 3 appare compatta grazie agli sbalzi corti. Nel frontale la calandra è più larga e sottile della versione precedente ed è nuovo anche il disegno dei fari a Led (di serie). Al momento la berlina BMW è l’unica del segmento a offrire come optional i proiettori con tecnologia laser che aumentano del doppio la portata luminosa. Osservata lateralmente, la vettura presenta un profilo affilato, che si chiude con un montante C arretrato e inclinato per una linea più sportiva e quasi da coupé, pur non sacrificando troppo l’accesso ai sedili posteriori. Inedito lo spigolo finale disegnato direttamente sulla modanatura dei finestrini. Il rinnovato design della carrozzeria ha inoltre permesso inoltre di ottenere un Cx di 0,23.