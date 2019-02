//CITROËN AMI ONE, IL FUTURO DELLA MOBILITA’ URBANA

Il design originale della vettura prosegue all’interno. I designer hanno realizzato una posizione asimmetrica per il sedile del conducente e per quello del passeggero. Questo ha permesso di guadagnare spazio a livello delle spalle per offrire comodità a tutti gli occupanti. Gli ampi cuscini dei sedili e gli appoggiatesta si distinguono per il rivestimento Blu scuro, ispirato agli arredi outdoor, di facile manutenzione, con elastici color Arancio. Il look traforato e scolpito degli schienali dei sedili valorizza il colore blu nella parte anteriore, abbinato all’arancione della parte posteriore. Questa lavorazione high tech, realizzata dallo studio Plott, offre una seduta morbida e confortevole e crea un motivo grafico a “cubi” che ritroviamo anche nei tappetini in color grigio. Ami One Concept propone anche diversi vani di contenimento, razionalmente distribuiti nell’abitacolo. Grazie alla sua nuova struttura, ogni angolo viene sfruttato al massimo. Il team di design ha creato una zona per i bagagli inedita sul lato del passeggero, in grado di accogliere una valigia da cabina e una borsa.