//FORM IN MOTION, LA VERSIONE DI WALTER DE SILVA

«Per capirla, un’auto va accarezzata. Va lavata. Quando c’è qualcosa che non mi torna di un modello, chiudo gli occhi e lo tocco, lo sento!». Walter de Silva si è aggiudicato il prestigioso Premio internazionale Barsanti e Matteucci per l’innovazione in campo automobilistico 2018. Mondadori Electa ripropone per l’occasione una nuova edizione, riveduta e aggiornata, della monografia Walter de Silva, pubblicata per la prima volta nel 2012. Dopo una prima esperienza come progettista di design di interni, de Silva fa il suo vero debutto nel campo delle grandi case automobilistiche nel 1986 con l’Alfa Romeo.