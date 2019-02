//INFINITI QX50, FILOSOFIA ARTIGIANALE GIAPPONESE

“Mitate” si riferisce alla pratica di curare e cercare la migliore selezione possibile di materiali. Questo è il processo attraverso il quale artisti e artigiani scelgono i molteplici materiali con cui lavorare, selezionando quelli che si integrano meglio di altri nell’uso contrapposto o integrato. Personalizzandoli, modellandoli e componendoli in un certo modo, gli artigiani possono creare qualcosa che va oltre un semplice accostamento. L’interazione tra queste filosofie tradizionali giapponesi ha ispirato Infiniti all’adozione di un nuovo approccio nella creazione della cabina della nuova QX50. L’interno del modello è fatto artigianalmente ed esprime abilità artistica grazie alla grande attenzione ai dettagli, che si nota dalla scelta dei materiali e dal modo in cui vengono utilizzati. Il risultato è una cabina lussuosa, sia in termini di qualità che di esecuzione delle linee che ne compongono il design.