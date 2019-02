//SEAT, UN PROTOTIPO PER LA MICROMOBILITA’

Per il quinto anno consecutivo, Seat si prepara a partecipare al Mobile World Congress di Barcellona, l’appuntamento mondiale di riferimento in ambito di tecnologia mobile e connettività. La casa sta ultimando i preparativi per presentare, in anteprima mondiale, un prototipo dedicato alla micromobilità urbana targata Seat. Nella conferenza stampa prevista per lunedì 25 febbraio, Luca de Meo, presidente del marchio spagnolo, presenterà al mondo la concept car.

La casa ha già fatto i primi passi nella direzione della micromobilità con il lancio con Segway del Seat eXS, in vendita dallo scorso novembre, e che sarà nuovamente visibile sullo stand in occasione del MWC. «La mobilità sta cambiando e con essa, il nostro ruolo come produttore e fornitore di mobilità. Dobbiamo essere in grado di gestire e saper offrire nuove piattaforme che saranno protagoniste delle città del futuro», ha detto de Meo.