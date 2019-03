//COME E’ NATA LA CUPRA FORMENTOR

2 – Una volta che la forma è stata plasmata, è il momento di dargli vita ed è qui che la tecnologia entra in gioco. I progettisti Cad (Computer Aided Design) trasformano i disegni in grafica 3D per iniziare a modellare le superfici esatte della vettura e adattarne tutte le caratteristiche e gli elementi. In questa fase, inoltre, vengono effettuate verifiche per assicurare che siano soddisfatti tutti i requisiti tecnici necessari per la realizzazione del veicolo. Grazie alla realtà virtuale, l’auto può essere magicamente vista già inserita in un contesto reale, come nel bel mezzo nel mezzo dell’Avenida Diagonal di Barcellona. «Possiamo convalidare il 75% del progetto solo con le due dimensioni mentre con il 3D arriviamo alla validazione al 100%», spiega Manel Garcés, responsabile del reparto di visualizzazione. Questo processo avviene sia per l’esterno che per l’interno del veicolo. Negli ultimi anni c’è stato un cambiamento radicale nella progettazione degli interni. «Eravamo soliti progettare l’intero pacchetto e alla fine decidevamo il posizionamento del comparto digitale come ad esempio la radio e i pulsanti per la gestione di alcune funzioni. Oggi partiamo a progettare gli spazi interni dal posizionamento degli schermi e dei display; poi ci occupiamo del resto», sottolinea Jaume Sala, responsabile dell’interior design del marchio spagnolo del gruppo Volkswagen.