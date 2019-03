//JOZEF KABAN, NUOVO CAPO DEL DESIGN ROLLS ROYCE

Jozef Kabaň è stato nominato responsabile del design di Rolls Royce. Kabaň, 46 anni, è un designer esperto e di talento, e ha trascorso la maggior parte della sua carriera nel campo del design automobilistico. Kabaň entra a far parte di Rolls-Royce Motor Cars dopo essere stato responsabile del “core design” del gruppo Bmw dal 2017.

Appassionato di car design e arte fin da piccolo e con l’ossessione per il dettaglio, Kabaň ha completato i suoi studi a Bratislava e Londra, concludendoli con un Master of Art in Car Design presso il Royal College of Art di Londra. A soli 20 anni è stato uno dei più giovani designer a entrare a far parte del Gruppo Volkswagen. Nel 1998 è stato premiato come responsabile di progetto per la Bugatti Veyron, della quale ha progettato l’esterno. Si è guadagnato un riconoscimento globale per il design, dimostrando la sua capacità, in questa fase iniziale della sua carriera, di coniugare il mondo dell’automobile con quello del lusso e dell’arte e il suo successo ha portato al desiderio di continuare ad ampliare la sua esperienza nel settore automobilistico, fino a ricoprire ruoli di Head of Exterior, prima in Audi AG e poi in Skoda Auto. In Skoda è stato riconosciuto per aver rivoluzionato lo stile della casa automobilistica boema, influenzando in modo significativo il design e l’emotività del marchio. Durante tutto questo periodo della sua carriera ha anche mantenuto la responsabilità del design per progetti di piccolo volume, comprese le edizioni limitate e le serie speciali.