//KEN OKUYAMA, CAPO CONSULENTE DESIGN DI AIWAYS

Aiways, fornitore di sistemi di mobilità con sede a Shanghai, ha annunciato che Ken Okuyama, ex direttore dello stile di Pininfarina, sarà il nuovo Chief Advisor per il design. «È un grande piacere avere l’opportunità di lavorare con Aiways nel tentativo di essere in prima linea nella nuova era dell’elettro-mobilità e della connettività. Non vedo l’ora di dare forma al futuro della mobilità individuale con Aiways e di dare vita ad una nuova visione del marchio», ha affermato Okuyama.

Nato a Yamagata, in Giappone, Ken si è laureato come designer industriale all’Art Center College of Design di Pasadena nel 1982. Ha lavorato come Chief Designer per General Motors, Senior Designer per Porsche e capo del design per Pininfarina, supervisionando lo stile di icone automobilistiche come la Ferrari Enzo, la Ferrari 612 Scaglietti, la Ferrari 599 GTB Fiorano e la Maserati Quattroporte. Inoltre, Ken è anche noto per i suoi progetti stilistici in diversi settori, dato che ha disegnato moto, treni, arredamento, robot.