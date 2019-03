//KIA XCEED, ECCO IL PRIMO SKETCH

Fin dall’inizio dello sviluppo della prima Ceed di 15 anni fa, Kia ha adottato un approccio aperto a tutte le potenziali architetture del modello. Molti sono stati presi in considerazione e, nella creazione della nuova gamma Ceed, i designer europei di Kia hanno avuto la libertà di esplorare molte configurazioni diverse. Ora, Kia è pronta ad accogliere un nuovo arrivo nella famiglia di modelli Ceed che sarà un crossover e potrebbe chiamarsi XCeed. Il primo sketch mostra il tre quarti posteriore di una suv con linea di cintura alta, montante C inclinato e posteriore che ricorda quello di una coupé. La vettura si aggiorna anche all’interno dove troviamo davanti al guidatore un display digitale da 12,3 pollici e un nuovo schermo per la gestione del sistema infotainment da 10,25 pollici. La XCeed verrà equipaggiata con tutti gli ultimi sistemi di assistenza alla guida.

«C’è un altro stile, un altro tipo di veicolo, che sarà un nuovo membro della famiglia Ceed. Svolgerà il ruolo necessario per rendere la gamma più forte e ancora più emozionante, più attraente per i consumatori europei. Il design non sarà niente di simile a quello che avete visto finora nella famiglia Ceed e avrà un design inedito», spiega Gregory Guillaume, Vice Presidente del design di Kia Europe. Con l’arrivo dei nuovi Ceed, Ceed Sportswagon e ProCeed, la famiglia di modelli più venduti di Kia non ha smesso di crescere, e il nuovo membro della famiglia cambierà nuovamente le carte in tavola. Il nome e le forme definitive del nuovo crossover saranno svelati nel corso del 2019.