//ASTON MARTIN RAPIDE E, STILE E AERODINAMICA

Aston Martin svela al Salone di Shanghai la Rapide E, la prima elettrica del marchio di lusso inglese. Dopo il successo delle precedenti edizioni speciali, tra cui la Vulcan, la famiglia Vanquish Zagato e la DB4 GT Continuation, la Rapide E continua a fornire un livello superiore di prestazioni, artigianalità ed esclusività, spingendo nel contempo Aston Martin nel regno dell’elettricità. La vettura verrà prodotta in 155 unità. Per quanto riguarda lo stile sono cambiati solo alcuni elementi degli esterni. Le tradizionali palette in metallo hanno lasciato il posto a una griglia anteriore a nido d’ape.