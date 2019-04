//AUDI AI:ME, FUTURO A GUIDA AUTONOMA

L’Audi AI:ME è stata progettata come una “2 più- x posti”. La sua disposizione interna si basa su una molteplicità di configurazioni possibili per le posizioni dei sedili e lo spazio di stivaggio. Se per la maggior parte dei viaggi vengono utilizzate solo le singole poltrone anteriori, l’auto può comunque ospitare quattro persone, due sui sedili davanti e le altre sulla panca posteriore. La vettura cambia radicalmente il modo in cui vengono utilizzate le automobili e aumenta notevolmente il piacere del tempo trascorso a bordo. L’auto diventerà sempre più un “terzo spazio vitale” accanto alle nostre case e luoghi di lavoro. I designer hanno dato priorità agli interni e ne hanno fatto il cuore dell’intero veicolo. L’attenzione si concentra meno sul tradizionale rapporto tra conducente e veicolo espresso da elementi come volante, strumentazione, pedali e si focalizza maggiormente sul tempo trascorso a bordo.