//FORD PUMA, I PRIMI DETTAGLI

Ford ha svelato la prima immagine della Puma, un crossover compatto che arriverà sul mercato alla fine dell’anno, e sarà prodotto presso lo stabilimento di Craiova, in Romania. La prima immagine della Ford Puma rivela spunti stilistici nuovi e interessati, tra cui i caratteristici fari montati in posizione rialzata e le linee atletiche e aerodinamiche, da cui si percepiscono le proporzioni compatte della vettura. La capacità di carico dichiarata è di 456 litri.

Dopo aver parlato a lungo con i clienti, ingegneri e progettisti hanno voluto dare molta importanza allo spazio interno e per i bagagli che fosse il più possibile flessibile. Grazie alla configurazione innovativa il costruttore dichiara che è possibile stivare due sacche da golf in posizione eretta.