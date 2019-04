//GENESIS MINT, CITY CAR DI LUSSO

La Mint è al tempo stesso estremamente maneggevole ed entusiasmante da guidare data la propulsione elettrica che la rende decisamente scattante. L’auto rappresenta una collaborazione olistica tra tutti gli studi di design Genesis del mondo: il Global Advanced Design in Germania, il Genesis Design Team negli Stati Uniti e il Namyang Design Center in Corea del Sud. Sia all’interno che all’esterno, il concept propone diversi spunti stilistici per il marchio Genesis, adattati per una city car a due porte che può ospitare due passeggeri e che ha dimensioni estremamente compatte. La verniciatura opaca Hunter Green si estende per tutte le superfici arrivando fino agli angoli estremi, con sbalzi anteriori e posteriori estremamente corti. «La Mint Concept è una nuova icona urbana che coniuga proporzioni classiche con un design minimalista e lungimirante e trova immediatamente scopo e significato nella città», ha detto Donckerwolke.