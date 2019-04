//SIMON LOASBY CAPO DI HYUNDAI STYLING GROUP

Hyundai Motor Company ha annunciato che il Simon Loasby, direttore del Centro Stile Hyundai in Cina, è stato promosso a capo dello Hyundai Styling Group e dello Hyundai Global Design Center. Dal suo arrivo in Hyundai a metà del 2017, Loasby è stato protagonista nel definire la design identity del brand in Cina, guidando l’introduzione di nuovi modelli caratterizzati da linguaggi stilistici inediti come quello della berlina sportiva LaFesta.

Nel suo nuovo ruolo, Loasby supervisionerà la strategia e la direzione del design per i modelli Hyundai in tutto il mondo, riportando direttamente a SangYup Lee, Capo dello Hyundai Design Center, e a Luc Donckerwolke, Chief Design Officer di Hyundai Motor Group.