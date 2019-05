//OPEL CORSA, CITTADINA ELETTRICA

Tra le funzioni principali spiccano i fari anteriori adattivi IntelliLux Led matrix che non abbagliano gli altri automobilisti e che Opel offre per la prima volta nel segmento delle piccole. Gli otto elementi LED, controllati dalla telecamera anteriore ad alta risoluzione di ultima generazione, adattano continuamente il fascio di luce alla situazione del traffico e all’ambiente circostante. Il sistema Multimedia Navi con schermo touch a colori da 7.0 pollici e il sistema top di gamma Multimedia Navi Pro con schermo touch a colori da 10.0 pollici offrono anche il nuovo servizio telematico “Opel Connect”. Funzioni utili, come la navigazione live con informazioni sul traffico in tempo reale, il collegamento diretto con il soccorso stradale e la chiamata di emergenza (ecall), consentono di viaggiare in tutta tranquillità.