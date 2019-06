//ADDIO A LILLI BERTONE

Lilli Bertone, moglie di Nuccio – uno dei Carrozzieri più famosi di tutti i tempi e fondatore della Stile Bertone – , si è spenta a 84 anni nella sua casa di Lugano, in Svizzera. La signora Lilli ha passato la vita al fianco del marito e dopo la sua morte nel 1997 ha preso in mano le redini dell’azienda, portandola fino ai festeggiamenti del centesimo anniversario. Nel 2012 infatti al Salone di Ginevra è stata presentata proprio da Lilli Bertone la “Nuccio”, una vettura pensata per ricordare il marito e celebrare con lui i cento anni della celebre carrozzeria torinese: una sportiva estrema, che sviluppava in chiave evolutiva un concetto racchiuso nel Dna di casa Bertone, quello della berlinetta a motore posteriore centrale. «Gli avevo promesso di non far morire il suo sogno», aveva dichiarato.

Negli anni avvenire però varie vicessitudini hanno portato al fallimento dell’azienda. La redazione di Auto&Design porge sentite condoglianze alla famiglia Bertone.