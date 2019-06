//LAMBORGHINI HURACAN STERRATO: SUPERCAR DA OFFROAD

Il telaio anteriore integra rinforzi in alluminio protetti da una paratia anch’essa in alluminio, e lo stesso materiale è utilizzato per i rinforzi delle minigonne. La speciale carrozzeria in materiale composito presenta ovviamente degli elementi di protezione per il motore e le prese d’aria, nonché parafanghi realizzati con materiali ibridi composti da fibra di carbonio e resina elastomerica. L’impianto di illuminazione presenta una barra a Led sul tetto e luci della stessa tipologia per il paraurti, dotate di illuminazione ad ampio raggio. Gli speciali interni della Sterrato ne sottolineano il carattere off-road, ma allo stesso tempo sportivo. Dispongono di un roll bar leggerissimo in titanio, cinture di sicurezza a quattro punti, sedili sportivi a doppio guscio in carbonio e pannelli fondo in alluminio.