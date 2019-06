//SEAT: CINQUE CONCEPT CAR PER ESPLORARE IL FUTURO

Le concept car sono generalmente realizzate come esercizi di progettazione per dare forma al futuro. Sono un’occasione perfetta per i designer di lasciare che la loro immaginazione si liberi per creare linee e forme delle auto che verranno. In ognuna di queste convivono sogni e verità, dato che a loro è affidato il compito di mostrare come saranno i futuri modelli di un marchio. Eccone cinque di Seat.