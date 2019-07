//BENTLEY EXP 100, IL LUSSO DEL FUTURO

Il suo aspetto maestoso è ulteriormente esaltato da dettagli decorativi in rame e alluminio, due materiali naturali e sostenibili, che rimandano alla scelta di materiali del fondatore W.O. Bentley per creare la lega per il suo celebre pistone del motore BR1 Aero, che svolse un ruolo chiave nella conquista dei cieli durante la Prima Guerra Mondiale. Le portiere di guidatore e passeggero sono larghe due metri e ruotano verso l’esterno e verso l’alto per agevolare l’ingresso. Da aperte arrivano a quasi tre metri, per un’accoglienza ancora più sontuosa e in grande stile.