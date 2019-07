//CORVETTE C8 STINGRAY, DESIGN AERONAUTICO

Il livello artigianale di realizzazione, i materiali di prima qualità e l’attenzione ai dettagli sono stati fondamentali nella progettazione di ogni componente della Stingray. La nuova posizione del motore è stata il punto focale per il design dell’auto: è il cuore di questa Corvette di nuova generazione e si trova come un gioiello in una vetrina, visibile attraverso il lunotto posteriore. I punti di maggior rilievo a livello stilistico sono: i fari dal profilo allungato progettati e i proiettori a led completamente nuovi, le portiere nascoste per mantenere la purezza della fiancata, ampie prese d’aria laterali per il raffreddamento del motore e aumentare le prestazioni aerodinamiche, una forma che comunica velocità e un ampio portellone posteriore che mette in mostra il motore con sette prese d’aria.