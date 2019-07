//JUHO SUH NUOVO CAPO DI HYUNDAI DESIGN INNOVATION

Hyundai Motor Company ha nominato Juho Suh capo dello Hyundai Design Innovation Group. Rinomato designer automobilistico con quasi due decenni di esperienza, Suh supervisionerà le soluzioni di design per le tecnologie di mobilità del futuro. Hyundai Design Innovation Group è un’organizzazione nata per consentire all’azienda di adattarsi meglio alle ultime tendenze del design in maniera agile e flessibile. Oltre a supervisionare la progettazione avanzata per i veicoli prodotti in serie, svolge un ruolo ponte sull’innovazione per potenziali collaborazioni con altre organizzazioni e per fornire loro soluzioni di mobilità future e una migliore esperienza per i clienti. Suh riporterà direttamente a Sang Yup Lee, capo dello Hyundai Design Center.

Recentemente Suh ha lavorato come Head of Shanghai Design Studio del costruttore di auto elettriche cinese NIO. In precedenza Suh ha trascorso oltre tre anni in BMW come Advanced Design Project Leader, supervisionando con successo la progettazione iniziale per l’X5, l’X6, la Serie 3 e la Serie 8.