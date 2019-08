I fari di nuova concezione sono molto sottili, con luci di marcia diurna a LED integrate. «Abbiamo integrato il design a forma di cuneo nel processo di sviluppo, ma l’abbiamo portato in una nuova direzione», afferma il designer. La linea a C sul montante B, tipica delle Bugatti moderne, ha lasciato il posto ad un nuovo design con cinque inserti circolari per l’aria che assicurano una presa d’aria sufficiente per il motore a 16 cilindri. Al posto della parte posteriore bidimensionale della EB110 con i fanali a forma di pila, la Centodieci punta su un’ampia apertura per favorire il raffreddamento del propulsore, dando vita a gruppi ottici posteriori che sembrano sospesi, in sintonia grafica con la EB110.