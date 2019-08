//HYUNDAI i10, IL PRIMO SKETCH

Hyundai Motor svela il primo schizzo della nuova i10 in vista della sua anteprima pubblica al Salone di Francoforte 2019. La piccola coreana presenta un nuovo look dal design dinamico, che mostra un contrasto tra le superfici morbide e le linee nette. Le proporzioni per il nuovo modello sono state ridefinite in larghezza, altezza e dimensioni delle ruote, dando vita ad un look energico e agile.

L’ampia griglia anteriore ottagonale esprime un carattere sportivo e incorpora le luci diurne, continuando così questa caratteristica della tradizione del modello. Il montante C a forma di X identifica chiaramente la vettura e attira l’occhio sul logo del costruttore posizionato sul montante. Ulteriori aggiornamenti sul modello saranno resi noti nel prossimo futuro.