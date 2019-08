La vista frontale combina le caratteristiche del family feeling dei SUV della Stella con le chiare caratteristiche dei coupé: la griglia del radiatore a diamante a sviluppo orizzontale richiama le altre coupé della gamma Mercedes. Le aperture nella feritoia, così come le cromature dei profili anteriori, mostrano il suo carattere stilistico. Il dinamismo della linea coupé è particolarmente evidente nel design posteriore. Sotto il montante C c’è una sporgenza che parte dalla porta posteriore e abbraccia i fanali. Questa caratteristica conferisce alla Mercedes-Benz GLE Coupe’ un look potente. Insieme ai gruppi ottici posteriori, sottili e allungati, mette in risalto la larghezza della coda.