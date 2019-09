L’esterno combina prestazioni ed efficienza, portando muscolosità e dinamismo. Il design del frontale ne enfatizza la personalità elettrica con il logo Cupra in posizione ribassata, che consente di modificare totalmente il punto focale. Ogni presa d’aria aumenta inoltre l’efficienza, consentendo all’aria di scorrere fluidamente sulla carrozzeria della vettura, oppure confluire all’interno per raffreddare le batterie. Il flusso d’aria è una componente essenziale del veicoli. I muscolosi passaruota ospitano cerchi in lega da 22” con design a turbina, il cui design è pensato per spostare agilmente l’aria, permettendo al Suv di planare, minimizzando la resistenza dell’aria.