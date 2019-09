Come omaggio al proprio heritage e immaginando il futuro, la Hyundai 45 prefigura un’anticipazione di una nuova era per il design del marchio coreano focalizzato su elettrificazione, tecnologie autonome e soluzioni intelligenti. La futuristica 45 reinterpreta le linee della Hyundai Pony Coupe Concept di Giorgetto Giugiaro, icona di 45 anni fa, per introdurre un’esperienza di bordo completamente nuova per i veicoli a guida autonoma di domani. 45 reinterpreta la distintiva griglia frontale a reticolo della Pony Coupe Concept, caratterizzata da un design a ‘lampada cubica cinetica’, evocando sensazioni similari e applicando allo stesso tempo le più recenti tecnologie.