In poche decine di anni le station wagon sono passate dall’essere una soluzione di compromesso per chi necessitava di più spazio senza badare troppo al look allo status di varianti spesso più rappresentative della gamma di un modello. Specie in mercati come quello italiano, dove una vettura come la BMW Serie 3 vede addirittura 75% delle preferenze andare proprio alla versione Touring. Anche per questo, la nuova generazione, appena lanciata, pone particolare enfasi proprio allo stile della familiare, con soluzioni che la distinguono più che in passato dalla berlina accentuandone le forme muscolose e l’aspetto solido e ben “piazzato”.