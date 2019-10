La prima auto elettrica Mazda di serie, la Mazda MX-30, appena lanciata al Salone di Tokyo, è stata sviluppata per quei clienti che desiderano acquistare un’auto elettrica ma non vogliono sacrificare il piacere di guida. Con le sue esclusive porte “freestyle”, i materiali ecologici e la batteria di giuste dimensioni che offre un’autonomia di circa 200 chilometri. Con la Mazda MX-30, il costruttore giapponese continua a perseguire la filosofia stilistica “less is more” sia per quanto riguarda gli esterni sia gli interni delle vetture.