La progettazione dell‘abitacolo ispira un senso di apertura attraverso spazi vuoti intorno alla console centrale, che creano un collegamento ideale tra la zona occupata dal passeggero e quella del guidatore. I materiali utilizzati per gli interni sono stati scelti in funzione della qualità e della biocompatibilità, contribuendo a trasmettere una piena sensazione di comfort. Grazie all’ultima evoluzione del design e della tecnologia, gli occupanti vivranno un senso di connessione con l’auto dal primo momento in cui apriranno la portiera e passare del tempo a bordo li porterà a sentirsi autenticamente sé stessi.