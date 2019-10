Mitsubishi presenta in anteprima mondiale al Tokyo Motor Show due concept car: Mi-Tech Concept, piccolo Suv elettrificato e Super Height K-Wagon Concept, una reinterpretazione del concetto di K-car. La Mi Tech incarna i valori del marchio giapponese “Drive your Ambition”. I manager del marchio hanno fatto sapere di aver creato «un suv elettrificato che offre un piacere di guida e una sicurezza senza pari su tutti i terreni». La vettura presenta un nuovo sistema d’ibridizzazione plug in, ottimizzato con un’unità leggera e compatta dedicata a questo Suv di piccole dimensioni.