Con il lancio di Mirai, nel 2014 Toyota ha aperto nuovi orizzonti per il settore Automotive. Oggi il brand porta la sua avanzata tecnologia delle celle a combustibile (FCEV) su un nuovo livello, presentando la seconda generazione di Mirai in occasione di un’anteprima speciale al Salone di Tokyo 2019. Con un lancio previsto nel 2020, inizialmente solo per Giappone, America Settentrionale ed Europa, la nuova Mirai sarà molto più di una semplice eco-car: la dimostrazione di come la tecnologia FCEV non ponga limiti alla creazione di un modello divertente da guidare e bello da guardare.