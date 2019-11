La AMB 001, è un concept di moto sportiva, moderna, leggera e potente, che vanta caratteristiche tecniche esclusive, tra cui una configurazione del telaio con forcella anteriore a doppio braccio oscillante e carrozzeria in fibra di carbonio. Ispirandosi alla nuova serie di Aston Martin a motore centrale, il team di design ha lavorato su principi chiari di forma e funzione, dove design e ingegneria convivono dando vita a una moto ad alte prestazioni. AMB 001 è stata progettata per mostrare un livello di eleganza che normalmente non si trova sulle moto da corsa. Le ali aerodinamiche attaccate alla carenatura sulla parte anteriore della moto prendono la loro direzione dalla curva a S sulla parte anteriore, favorendone l’aerodinamica.