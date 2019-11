La Ford Puma rappresenta un modello chiave per la Casa dell’Ovale Blu. Non solo per il posizionamento sul mercato, ma anche per i metodi innovativi con cui è stata progettata. Auto&Design si è recata nel Centro Stile Ford di Colonia per vederli da vicino. Interessante, ad esempio, il processo che ha portato alla definizione degli interni. Si è svolto principalmente in due passaggi chiave, interamente digitali.