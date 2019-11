Il nuovo disegno della parte anteriore della vettura ricorda come quello della Imagine by Kia Concept, il prototipo presentato al Salone di Ginevra 2019. La disposizione del propulsore elettrico e l’integrazione di sistemi di guida autonomi di livello 4 ha permesso la creazione di una cabina spaziosa e flessibile. I due sedili anteriori sono realizzati con materiali che richiamano l’arredamento di interni e possono offrire una posizione di guida verticale o una posizione di riposo reclinata, che ricorda l’ambiente offerto ai passeggeri durante un viaggio in aereo in prima classe.