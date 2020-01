Gli interni sono semplici, moderni e spaziosi, e presentano una gamma colori dai toni chiari e rilassanti, ed offrono ai passeggeri un’ambiente accogliente. Per i rivestimenti sono stati utilizzati materiali premium come pelle naturale o scamosciata. I sedili sono stati realizzati con una struttura sottile che poggia su una base a piedistallo, migliorando il comfort e garantendo maggiore spazio per le gambe, per le spalle e per gli effetti personali di ogni passeggero. L’illuminazione interna consente al guidatore e ai passeggeri di creare un ambiente privato personalizzato.