Origin è stato progettato sulla piattaforma di General Motor che equipaggerà i nuovi veicoli elettrici del gruppo americano successivi alla Chevrolet Bolt. Quest’ultima era stata utilizzata per condurre i primi test sulla guida autonoma e raccogliere un grande numero di dati sulle strade di San Francisco. La Cruise Origin sembra grande, ma in realtà non è più grande di una vettura media. Le portiere non hanno cerniere verso l’esterno e si aprono scorrendo sul fianco per proteggere maggiormente gli utenti più deboli della strada. L’ingresso è basso, mediamente tre volte più grande di quello di una vettura tradizionale e abbastanza largo da fare spazio a una persona per entrare mentre un’altra sta uscendo.