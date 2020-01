PERSONALITÀ FORTE

Per la nuova Peugeot 208, è tutta una questione di proporzioni: l’equilibrio perfetto tra altezza, larghezza, passo, sbalzo, inclinazione del parabrezza, vetro e lamiera. È questo il fondamento su cui il direttore del Design Peugeot, Gilles Vidal, e il suo team, tra cui Yann Beurel, responsabile dell’Exterior Design ed Eric Dejou, responsabile dell’Interior Design, hanno costruito la nuova 208. «La sfida per noi era trovare una personalità forte, un pezzo unico in strada, diverso dagli altri e con le migliori proporzioni possibili», ha affermato Vidal.