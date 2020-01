Toyota ha annunciato l’introduzione sul mercato europeo di un nuovo Suv compatto, basato su una nuova variante della piattaforma GA-B. Secondo quanto traspare dagli schizzi rilasciati dal costruttore giapponese, il design del crossover è squadrato e riprende i tratti stilistici generali della più grande Rav4. Il nome del nuovo Suv compatto, i piani produttivi e i tempi d’introduzione saranno annunciati prossimamente. Grazie alla flessibilità della nuova piattaforma GA-B, essa può supportare veicoli di diversa larghezza, lunghezza, passo o altezza.

«Questo modello contribuirà al successo di Yaris in Europa e, insieme, ci aspettiamo che questi veicoli rappresenteranno circa il trenta per cento del volume delle vendite di Toyota in Europa entro il 2025. Non dovrete aspettare troppo a lungo per scoprire il design finale, e vedrete che questa non è solo una Yaris con una nuova carrozzeria e sospensioni rialzate, ma un modello B-SUV completamente nuovo e distintivo, con un design compatto e dinamico e una personalità propria», ha commentato Matt Harrison, Executive Vice President di Toyota Europe.