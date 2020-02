Erhard Schnell è morto a Trebur in Germania. Il padre della mitica Opel GT aveva 92 anni e ha mantenuto uno stretto rapporto con il marchio fino alla fine, partecipando a numerosi eventi della Casa come i festeggiamenti nel 2018 per i 50 anni della GT all’Hockenheimring. Nato a Francoforte, Schnell era noto per il suo senso dell’umorismo, una caratteristica che emergeva anche dai suoi ironici fumetti e da tutti i suoi disegni. Nato nel 1927, Erhard Schnell studiò grafica commerciale a Offenbach prima di intraprendere la carriera di designer. Iniziò a lavorare in Opel come designer nel 1952. Appassionato di grafica, è sempre stato orgoglioso di aver realizzato le scritte in corsivo dei nomi delle Opel Kapitän e Rekord. Nel 1961 perfezionò le sue competenze progettuali presso il GM Tech Center di Detroit. Nel 1962 iniziò a sviluppare una delle prime concept car di un costruttore automobilistico europeo. Le sue idee presero forma nell’ “Opel Styling Studio” inaugurato a Rüsselsheim nel 1964 e il risultato fu la Experimental GT, il cui profilo dinamico le fece paragonare facilmente con una bottiglia di Coca Cola.