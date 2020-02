Come per i fari anteriori, le luci posteriori sono più espressive e caratterizzate da una nuova firma luminosa a forma di C con un effetto tridimensionale. Nella parte superiore del lunotto posteriore è montata una terza luce freno più lunga e sottile. Il profilo elegante della generazione precedente, caratterizzato dalle maniglie delle portiere posteriori montate sul finestrino, è stato migliorato attraverso una serie di scelte estetiche come i rivestimenti dei finestrini cromati, i montanti e le maniglie posteriori nero lucido, i pannelli laterali inferiori scavati e la firma Clio cromata. La qualità percepita e l’ergonomia della stazione di guida sono state poste come priorità per i nuovissimi team di interior design Clio.