La filiale americana di Volkswagen annuncia un concorso di design finalizzato alla definizione di una livrea per la Atlas Cross Sport R, il suv sportivo. I partecipanti presenteranno i loro progetti a una giuria composta da designer, piloti e dirigenti del costruttore tedesco. «Siamo continuamente stupiti dalla creatività dei nostri clienti e dei nostri fan», ha dichiarato Reto Brun, direttore del Design Center Volkswagen in California. «Volkswagen è il marchio automobilistico del popolo e siamo entusiasti di vedere come la gente immagina il nostro ultimo fuoristrada».

Il vincitore del concorso avrà la possibilità con un ospite di partecipare a un’esperienza di test pre-gara con Volkswagen. Sviluppato in collaborazione con il veterano delle corse Tanner Foust e Baja Rhys Millen, il progetto della vettura da corsa Atlas Cross Sport R, appositamente modificata, prevede la distribuzione di potenza alle ruote da parte di un motore 2.0 a quattro cilindri, sviluppato da Volkswagen Motorsport per i programmi WRC e Rallycross. Il progetto vincitore del concorso sarà presentato al North American International Auto Show di Detroit il prossimo giugno. Il regolamento ufficiale e i dettagli del concorso sono disponibili qui.